USA senat ei toetanud president Donald Trumpi ametist tagandamist

Senat hääletas kolmapäeva õhtul kahe tagandamissüüdistuse üle, mille demokraatide juhitav esindajatekoda oli enne jõule heaks kiitnud.

Võimu kuritarvitamises tunnistas presidendi süüdiolevaks 48 senaatorit ja süütuks 52. Õigusemõistmise takistamises tunnistas presidendi süüdiolevaks 47 senaatorit ja süütuks 53. Vabariiklastel on senatis enamus häältega 53-47.

Mõlemas süüdistuses süüdimõistmise korral oleks Donald Trump pidanud oma ameti üle andma asepresident Mike Pence´ile. Nüüd võib ta taotleda novembrikuistel valimistel uut nelja-aastast ametiaega.

Valge Maja avalduse kohaselt mõisteti Donald Trump täielikult õigeks ja see teema on nüüd lõppenud. Trump lubas Twitteris, et teeb oma tagandamise läbikukkumise teemal kohaliku aja järgi täna keskpäeval avalduse.

Süüdistused keskendusid Donald Trumpi väidetavale katsele survestada Ukraina võime uurima demokraatide presidendikandidaadi, endise USA asepresidendi Joe Bideni poja Hunteri äri Ukraina maagaasiettevõttega.

Demokraadid süüdistasid Trumpi ka võimu kuritarvitamises, sest ta viivitas pea 400 miljoni dollari suuruse julgeolekuabiga Ukrainale. Samuti süüdistasid nad Trumpi USA kongressi takistamises uurimise käigus.