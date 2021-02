USA: Saudi kroonprints tellis Khashoggi mõrva

Joe Bideni administratsiooni poolt avaldatud kahe aasta taguses luureraportis jõuti järeldusele, et kroonprints pidi andma "sellise iseloomuga operatsiooni" korraldamiseks - "Jamal Khashoggi kinnivõtmiseks või tapmiseks" - omapoolse nõusoleku.

Juba 2017. aastast saadik on kroonprints Salmanil olnud "täielik kontroll kuningriigi julgeoleku- ja luureoperatsioonide üle, mistõttu on ebatõenäoline, et kohalikud ametnikud oleksid korraldanud selle ilma tema heakskiiduta," seisab raportis.

USA luurekogukonna hinnangul pidas Salman rahvusvahelise ajakirjanduse, sh ajalehe Washington Post heaks töötanud kolumnisti Khashoggit ohuks oma valitsemisele ja toetas tema vaigistamist ka vägivaldsel moel.

Vahetult enne luureraporti avalikustamist kõneles Biden telefoni teel Saudi Araabia de jure valitseja kuningas Salmaniga, andes talle mõista, et USA kavatseb edaspidi seista kindlalt inimõiguste kaitsmise eest.

59-aastane Saudi Araabia kodanik Khashoggi kutsuti 2018. aasta 2. oktoobril Türgis Istanbulis asuvasse Saudi Araabia konsulaati tema dokumentide korrastamiseks.

Kui liikuma hakkasid jutud sellest, et ajakirjanik seal tapeti ja tükeldati, viisid Saudi Araabia ja Türgi ametnikud 15. oktoobril majas läbi uurimise. Alguses väitsid Saudi võimud, et Khashoggi väljus konsulaadist elusana, kuid 20. oktoobril tunnistasid, et ta kägistati seal puhkenud kakluse käigus surnuks.

Juba sama aasta 16. novembril teatas USA meedia eesotsas Washington Postiga, et CIA jõudis oma uurimises järelduseni, et kroonprints Salman tellis Khashoggi mõrva. Toonane president Donald Trump aga vaidlustas 20. novembril selle järelduse ning ütles, et uurimine peab jätkuma. Hiljem väitis Trump ka, et CIA ei jõudnud järelduseni, et Salman mõrvaks käsu andis.

Välisminister: suhted tuleb ümber häälestada

USA välisminister Antony Blinken märkis reedel, et Washingtoni eesmärk ei ole siiski suhete lõhkumine Saudi Araabiaga.

"Tegelikult ei ole selle luureraporti näol tegemist suhete lõhkumisega, vaid nende ümberhäälestamisega, et need oleks rohkem kooskõlas meie huvide ja väärtushinnangutega," ütles Blinken.