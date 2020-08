USA saadab Poola veel 1000 sõdurit

Pompeo ja Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak allkirjastasid Varssavis tõhustatud kaitsekoostöö lepingu, mis sätestab õigusliku raamistiku USA vägede täiendavaks kohalolekuks Poolas, vahendab uudisteagentuur Reuters.

"See saab olema laiendatud garantii: garantii, et ohu korral seisavad meie sõdurid käsikäes," ütles Poola president Andrzej Duda allkirjastamistseremoonia ajal. "Antud samm suurendab ka teiste meie naabruses asuvate Euroopa riikide turvalisust."

Ta lisas, et see tehing edendab ka muid USA ja Poola koostöö aspekte, viidates peamiselt investeerimis- ja kaubandussidemetele.

USA ja Poola pakt täiendab olemasolevat NATO relvajõudude staatuse lepingut ja annab võimaluse olemasolevaid võimeid ja rajatisi täiustada ja kaasajastada, lubades USA vägedel pääseda juurde täiendavatele Poola sõjalistele rajatistele. Selles on esitatud ka valem USA laiendatud kohaloleku logistikat ja infrastruktuuri puudutavate kulude jagamiseks riikide vahel.

President Donald Trump ütles oma avalduses, et pakt oli kuudepikkuste läbirääkimiste tulemus.

"Leping tugevdab meie sõjalist koostööd ja suurendab USA sõjalist kohalolekut Poolas, et veelgi tugevdada NATO heidutust, tugevdada Euroopa julgeolekut ning aidata tagada demokraatia, vabadus ja suveräänsus," seisis Trumpi avalduses.

Praegu viibib Poolas umbes 4500 USA sõjaväelast, kuid eelmisel aastal välja kuulutatud kahepoolse otsuse kohaselt tuleb sinna juurde veel umbes 1000 USA sõdurit. Vastavalt Trumpi eelmise kuul tehtud nõudmisele vähendatakse vägede arvu Saksamaal, teatas Pentagon. Saksamaalt viiakse välja umbes 12 000 USA sõjaväelast, kellest 5600 paigutatakse ümber teistesse Euroopa riikidesse, sealhulgas Poolasse.

Lisaks kolitakse Saksamaalt välja mitmed USA sõjalised väejuhatused, sealhulgas ka USA armee viienda korpuse ülemere peakorter, mis kolib järgmisel aastal Poola.

Trump on pikka aega ja valjuhäälselt kurtnud, et Saksamaa ei kuluta piisavalt kaitsele, ja on korduvalt süüdistanud Saksamaad NATO n-ö arvete tasumata jätmises. NATO riigid on lubanud pühendada kaitsele 2% oma sisemajanduse kogutoodangust (SKT).