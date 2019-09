USA saadab naftarünnakute tõttu väed Saudi Araabiasse

Kaitseminister Mark Esper ütles ajakirjanikele, et sõdurite lähetamine on "kaitsva eesmärgiga". Vägede koguarv pole veel otsustatud.

Jeemeni Iraani toetatud Houthi mässulised on öelnud, et nad olid möödunud nädalal kahe saudide naftarajatise vastu suunatud rünnakute taga.

USA ja Saudi Araabia ise on mõlemad aga süüdistanud hoopis Iraani.

Varem reedel teatas president Trump uutest sanktsioonidest Iraani vastu, andes samas märku, et soovib vältida sõjalist konflikti.

Värsked sanktsioonid, mida Trump kirjeldas kui "kõrgeimat taset", keskenduvad Iraani keskpangale ja selle suveräänsele investeerimisfondile.

Esperi sõnul palusid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid ameeriklaste abi.

Ta ütles, et USA väed keskenduvad õhu- ja raketitõrjemeetmete tugevdamisele ning kiirendavad mõlemale riigile sõjatehnika tarnimist.

Vägede juht kindral Gen Joseph Dunford nimetas lähetust "mõõdukaks" ja ütles, et arvud ei ulatu tuhandetesse. Ta ei jaganud täiendavaid üksikasju saadetavate vägede tüübi kohta.

Ajalehe The New York Times teatel küsisid ajakirjanikud kaitseminister Esperi käest, kas sõjalisi rünnakuid Iraani vastu ikka veel kaalutakse, ja ta vastas: "Me ei ole hetkel seal maal."