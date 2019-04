USA-s väidab teismeline, et on 2011. aastal kuueaastaselt kadunud poiss

„Tema ema jättis mulle kirja ja ta ütles, et ta on koos inimestega, kes teda armastavad ja tema eest hoolitsevad,” ütles Anderson. „Ta tundis, et tema elu oli lõpule jõudnud ja ta kavatses oma elu lõpetada ja ta ei tahtnud jätta poissi ilma hea vanemliku hoolitsuseta.”

Andersoni sõnul nägi ta poissi viimati, kui ta oli kuue ja poole aastane.

„Ma lihtsalt palvetasin, et kui ta on piisavalt vana, tuleme me talle meelde ja ta võtab meiega ühendust,” ütles Anderson. „See oli nagu parim, millele ma võisin loota.”