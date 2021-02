USA-s vahistati narkokaubanduses süüdistatuna vangis istuva kuulsa narkoparuni El Chapo naine

Naisele esitati süüdistus kokaiini, metamfetamiini, heroiini ja marihuaana levitamises osalemises, vahendab BBC News.

63-aastane Guzmán ise kannab New Yorgis narkokaubanduse ja rahapesu eest eluaegset vanglakaristust. Ta juhtis kurikuulsat Sinaloa kartelli, mis võimude teatel oli suurim USA narkootikumidega varustaja.

Coronel Aispurot süüdistatakse lisaks narkokaubandusele ka koos teistega Guzmáni vanglast põgenemisele kaasaaitamises 2015. aastal Mehhikos. Guzmáni pojad ostsid Mehhiko maksimaalselt turvatud Altiplano vangla lähedal kinnisvara ning vanglasse sokutatud GPS-käekell andis tunnelikaevajatele Guzmáni täpse asukoha. Ta põgenes spetsiaalselt kohandatud väikese mootorrattaga tunneli kaudu.

Kohtu dokumentide järgi osales Coronel Aispuro uue vanglast põgenemise kavandamises enne, kui Guzmán 2017. aasta jaanuaris USA-le välja anti.

Coronel Aispurol on nii Mehhiko kui ka USA kodakondsus ning tal on Guzmániga kaksikud. Guzmáni kolm kuud kestnud kohtuprotsessi ajal New Yorgis oli ta pea iga päev kohtus kohal. Ta ei kuulnud mitte ainult süngeid lugusid mõrvade ja vägistamiste kohta, vaid ka väiteid, et Guzmán nuhkis tema ja armukeste järel.

Coronel Aispuro jäi siiski mehele lojaalseks ja ütles kohtuprotsessi lõpus: „Ma ei tunne oma abikaasat inimesena, kellena nad tahavad teda näidata, vaid imetlen teda inimesena, keda ma kohtasin ja kellega abiellusin.”