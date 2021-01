USA-s vahistati BLM-i lipu põletamise eest paremäärmusliku Proud Boysi juht

Õiguskaitseorganite ametnik ütles CNN-ile, et Columbia ringkonna politsei esitas Miamist pärit Tarriole süüdistuse vara hävitamises, mis puudutab 12. detsembril ühe Washingtoni kiriku juures lipu põletamist.

Columbia ringkonna politsei avaliku informatsiooni ametnik Sean Hickman ütles CNN-ile, et Tarriole esitati süüdistus ka tulirelvamagasinide omamises.

„Talle esitati süüdistus vara hävitamises seoses kuriteoga, mis toimus laupäeval, 12. detsembril 2020 Loode 11. tänava 900. kvartalis,” ütles Hickman. „Vahistamise hetkel leiti tema valdusest kaks suure mahutavusega tulirelvamagasini.”

Eelmisel kuul võttis Tarrio teo eest vastutuse, kirjutades sotsiaalmeedias, et oma advokaadi soovi vastaselt tunnistab ta, et on isik, kes on vastutav selle märgi põletamise eest. Samas postituses kutsus ta politseid end vahistama. „Tulge võtke mind kinni, kui te tunnete, et see, mis ma tegin, oli vale. Laseme avalikkusel otsustada.”

Tarrio võttis vastutuse ka podcast’ile „WarBoys” antud intervjuus, nimetades end inimeseks, kes lipu leekidesse mattis. „Ja ma olen selle üle neetult uhke,” lisas Tarrio.

Lipu põletamine toimus meeleavalduse ajal Washingtonis, mille käigus pussitati vähemalt nelja inimest ja vahistati vähemalt 33.

Musta ja kollasesse rõivastatud Proud Boysi liikmeid on nähtud paljudel president Donald Trumpi toetusüritustel.

2016. aastal asutatud organisatsioon usub „kinnistesse piiridesse” ja seab eesmärgiks „Lääne šovinismi vaimu taastamise”. Proud Boys väidab, et kasutab vägivalda ainult enesekaitseks, aga organisatsiooni liikmeid on tihti nähtud tulirelvade ja kaigastega ning kaitsevarustuses. Mõned neist on süüdi mõistetud kuritegudes vasakpoolsete meeleavaldajate vastu. Proud Boysi ideoloogiat on nimetatud „misogüünseks, islamofoobseks, transfoobseks ja sisserändevastaseks”.