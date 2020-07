USA-s ületati koroonaviiruse juhtumitega 3 miljoni piir, Trump surub aga peale koolide avamist

Surmajuhtumeid on USA-s kokku üle 131 000 ja teisipäeval löödi uute nakatumisjuhtude päevane rekord, mis on üle 60 000, vahendab.

Esimene Covid-19 juhtum USA-s tuvastati 21. jaanuaril. Esimene miljon ameeriklast nakatus 99 päevaga. Kahe miljonini jõuti 43 päevaga ja kolme miljonini 28 päevaga, vahendab CNN.

Uute juhtumite lisandumise tempo kasvab 35 osariigis, mis ähvardab nullida edu, mis saavutati karantiininädalatel.

Lisaks üleriiklikule päevasele nakatumisrekordile teatasid kaks suurima rahvaarvuga osariiki California ja Texas enam kui 10 000 uuest juhtumist päevas.

USA asepresident Mike Pence, kes juhib Valge Maja koroonaviiruse töögruppi, ütles, et reeglid ei tohiks olla liiga karmid. Pence’i sõnul muutub juhtumite kõver lamedamaks ja president Donald Trump kuulutas teisipäeval, et USA on pandeemia suhtes „heas kohas”, vahendab BBC News.

Seotud lood: USA püstitas 60 000 uue koroonajuhtumiga päevas uue sünge rekordi

Pence kaitses eile haridusministeeriumis Trumpi administratsiooni viirusealast tegevust.

„Samal ajal, kui me leiname koos nendega, kes leinavad, julgustab meid seetõttu, mida Ameerika inimesed on teinud, meie tervishoiutöötajate erakordse töö tõttu üle riigi, et keskmine suremus on jätkuvalt madal ja püsiv,” ütles Pence näomaski eest võttes.

Pence lisas, et USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) annavad välja uued juhised koolide taasavamiseks pärast seda, kui Trump kritiseeris ekspertide esitatud plaani „väga karmi ja kallina” ning ähvardas lõpetada nende koolide finantseerimise, mida sügisel ei avata.

„President ütles täna, et me lihtsalt ei taha, et juhised oleksid liiga karmid,” ütles Pence. „See on põhjus, miks CDC annab järgmisel nädalal välja uue tööriistakomplekti, viis erinevat dokumenti, mis annavad veelgi rohkem selgust edasi liikumise juhistele.”

USA-s algab koolides tavaliselt õppetöö kas augustis või septembri alguses.

CDC juhised näevad ette, et õpilased ja õpetajad peaksid kõik kandma näomaske ja püsima vajaduse korral kodus. Koolides peaksid olema ka kordamööda kohalviibimist võimaldavad tunniplaanid ja peaks võimaldatama hajutatult istumist klassiruumides ja mujal.