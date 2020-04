USA-s ületas viirusesse nakatunute arv 500 000 piiri

USA-s on ametliku statistika kohaselt viiruse tõttu surnud üle 18 700 inimese, samas kui paranenud patsientide arv ületas nädalavahetusel 29 000 piiri. Juhtumite koguarv on kasvanud enam kui poole miljonini vähem kui 12 nädala jooksul pärast esimese juhtumi tuvastamist USA-s, vahendab uudisteportaal The Hill.

45 protsenti diagnoositud nakatunutest on pärit puhtalt New Yorgist ja selle naaberosariigist New Jerseyst, ehkki ka Michiganis, Californias, Massachusettsis ja Pennsylvanias ulatub tuvastatud juhtumite arv juba kümnetesse tuhandetesse.

Ametnikud on juhtumite arvu suurenemist prognoosinud, arvestades, et teste tehakse senisest enam. Terviseeksperdid märgivad, et laialt levinud testimine on majanduse taasavamisel võtmetähtsusega faktor, ehkki laborid on teatanud probleemidest ja viivitustest.

"Vajame enneolematut mobilisatsiooni, kus valitsus on võimeline neid teste miljonites tootma," ütles New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo reedel, kutsudes president Trumpi üles kasutama kaitsetootmise seadust testimiskomplektide ja -tarvikute tootmise hoogustamiseks.

"Meil on 9 miljonit inimest, keda me tahaksime tagasi tööle saata. Vajame rohkemat kui mitut tuhat testi nädalas, kui see (piirangute leevendamine) peaks juhtuma," lisas ta.

Foto: Zumapress

USA president Donald Trump ütles reedel, et kutsub kokku uue, administratsiooni ametnikest, ärijuhtidest ja poliitilistest tegelastest koosneva nõukogu, et kaardistada potentsiaalsed võimalused USA taasavamiseks.

Viiruse levik on pannud ettevõtted kogu riigis pausile ja sundinud miljoneid ameeriklasi taotlema töötutoetust, kahjustades majandust ja koormates terveid tööstussektoreid. Trump on ilmutanud innukalt soovi vabaneda sotsiaalse distantseerimise juhistest ja mõned administratsiooni ametnikud on leidnud, et ettevõtted võiksid oma uksed taasavada juba järgmisel kuul.

Mitmed osariigid on pikendanud kodus viibimise korraldusi maini, samal ajal kui mõned kubernerid on meetmeid veelgi karmistanud, piirates kogukondadesisest inimestevahelist kontakti, et leevendada viiruse levikut. Alates laupäevast on näiteks Michigani kuberner Gretchen Whitmer keelanud väheste eranditega elanikel üksteisel külas käia.