USA-s ületas koroonaviirusega nakatunute arv miljoni piiri ja surnuid on rohkem kui Vietnami sõjas

Eileõhtuse seisuga oli viirusega nakatunuid USA-s üle 1 012 000, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest. Surnud on vähemalt 58 356 inimest, vahendab CNN.

Vietnami sõjas, mis kestis üle kümne aasta, suri kokku 58 220 ameeriklast.

USA Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) esitles samal ajal seitset mudelit, mille järgi sõltub juhtumite arvu kasv sellest, kuidas ameeriklased tegelevad „kontaktide vähendamisega”.

Mudelid tugeva kontaktide vähendamise puhul näitavad, et surmajuhtumeid tuleb jätkuvalt, aga nende lisandumine aeglustub järgmise nelja nädala jooksul, teatas CDC. Mudelid, mis ei sisalda tugevat kontaktide vähendamist, viitavad aga sellele, et surmade arv võib jätkuvalt kiiresti kasvada.

Ühe mudeli järgi, millele viitas Valge Maja koroonaviiruse töögrupp, kaotab USA-s augustiks elu 74 000 inimest. See tähendab ligi 7000 surmajuhtumit rohkem kui eelmise nädala mudelis.

Prognoosi kohandati, sest mõnedes osariikides on tipud pikemad ja on märke, et inimesed muutuvad taas aktiivsemaks, teatas Washingtoni ülikooli tervishoiumõõdikute ja hindamise instituudi direktor dr Chris Murray.

USA juhtiv nakkushaiguste ekspert, Allergia ja Nakkushaiguste Riikliku Instituudi direktor dr Anthony Fauci ütles, et on peaaegu kindel, et Covid-19 naaseb talvel.

„Ma olen peaaegu kindel, et see tuleb tagasi, sest viirus on nii nakkav ja see on ülemaailmselt levinud,” ütles Fauci.

Fauci sõnul ei kao viirus planeedilt, sest uued juhtumid ilmnevad lõunapoolkeral sealse talve ajal.

Kui USA suudab talveks tuvastada, isoleerida ja jälitada kontakte väga efektiivselt ja tõhusalt ei pruugi juhtumite ja surmade arv nii kõrgele tõusta, kui koroonaviirus naaseb, teatas Fauci.

„Kui see tuleb, määrab meie saatuse see, kuidas me sellega tegeleme,” ütles Fauci. „Kui me ei ole edukad või püüame enneaegselt kõike avada ja meil on lisapuhanguid, mis on kontrolli alt väljas, võib see olla palju enamat, see võib olla tagasilöök, mis viib meid tagasi täpselt samasse kohta, kus me olime mõni nädal tagasi.”