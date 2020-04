USA-s ületas koroonaviiruse tõttu surnute arv 5000 piiri

Viimaste ohvrite hulgas on kuuenädalane laps. Nakatumisjuhtumeid on USA-s nüüd üle 216 000 – kõige rohkem maailmas, vahendab BBC News.

Ajaleht Washington Post teatas, et föderaalvalitsuse kaitsevarustuse varud on peaaegu ammendatud. Tsiteerides sisejulgeolekuministeeriumi teatas ajaleht, et see on pannud föderaalvalitsust ja osariike kaitsevarustuse pärast omavahel võitlema ja enneolematu nõudlus on viinud kaitsevarustuse pealt kasu lõikamiseni.

President Donald Trumpi administratsioon on teatanud, et suudab vajaliku varu muretseda ja on eraldanud selleks 16 miljardit dollarit.

USA asepresident Mike Pence hoiatas, et USA koroonaviiruse trajektoor on sarnane Itaalia omale, kus surnuid on üle 13 000.

USA-s on surnute arv nüüd üle 5100 ja see kasvab jätkuvalt, teatas Johns Hopkinsi ülikool kohaliku aja järgi eile õhtul.

Kinnitatud nakatumisjuhtumite arv kasvas päevaga 25 000 võrra.

Kõige hullem on olukord New Yorgi linnas, kus on surnud üle 1300 inimese.