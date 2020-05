USA-s ületas koroonasurmade arv 100 000 piiri

Esimesest koroonaviirusega nakatunust teatati USA-s 21. jaanuaril Washingtoni osariigis, vahendab BBC News.

Johns Hopkinsi ülikooli tänahommikuste andmete järgi oli USA-s surmajuhtumeid 100 442. Seda on peaaegu sama palju, kui on 44 aasta jooksul hukkunud USA sõjaväelasi Koreas, Vietnamis, Iraagis ja Afganistanis.

Surmajuhtumite arvult inimese kohta on USA maailmas üheksas. Eespool on näiteks Belgia, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iirimaa.

20 osariiki on sel nädalal teatanud uute juhtumite arvu kasvust, teatab Reuters. Püsivalt kasvab uute juhtumite arv näiteks Põhja-Carolinas, Wisconsinis ja Arkansases. Nakakumisjuhtumeid on kangekaelselt palju mitmetes suurlinnades, sealhulgas Chicagos, Los Angeleses ja Washingtoni eeslinnades.

Mõnedes rängalt kannatada saanud osariikides on suremus vähenenud, sealhulgas New Yorgis, kus on surnud 21 000 inimest. Kriisi tipphetkel oli igapäevane surmade arv New Yorgis sadades. Haiglad olid ülekoormatud ja nende juures olid ajutised surnukuurid.

President Donald Trump on väitnud, et ilma administratsiooni tegevuseta oleks surmajuhtumite arv olla 25 korda suurem. Kriitikud süüdistavad aga Trumpi liiga aeglases reageerimises.

Osariikide kubernere on süüdistatud selles, et nad ei suutnud õigel ajal mõista, millist ohtu kujutab viirus endast hooldekodudele.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!