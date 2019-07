USA-s tunnistati 28 aastat mõrva eest vangis istunud mees süütuks

Atchisoni vabastas teisipäeval Tulsa maakonna ringkonnakohtunik Sharon Holmes, kes ütles, et ta usub, et prokuratuuri peamisele tunnistajale avaldati survet ja et Atchison on süütu, vahendab Associated Press.

„Ma ei tea päriselt, mida ma tahan teha, sest minu eesmärk oli kõik need aastad lihtsalt vaba olla,” ütles Atchison.

Prokuratuur kaebas otsuse kohe edasi.

Atchison mõisteti 1991. aastal eluks ajaks vangi James Lane’i mahalaskmise eest 1990. aastal Tulsas väidetava jõukudega seotud röövi käigus.

Oklahoma osariigi seaduste järgi peaks Atchisonil olema õigus ka 175 000-dollarilisele kompensatsioonile.