USA-s suri päevaga koroonaviirusesse üle 200 inimese, mis on senine suurim arv

Trump näeb aga ette kiiret olukorra paranemist ja rahvast täis kirikuid üle riigi juba lihavõtete ajal, nagu ta teisipäeval Fox Newsile teatas.

„Ma ei ole kindel, et see on see päev, aga mulle meeldib sihtida see just lihavõttepühapäevale,“ lausus Trump.

USA on pöördunud Itaalia poole, et mõista, kuidas sotsiaalse distantsi hoidmise meetmed viiruse levikut aeglustada aitavad, teatas Valge Maja koroonaviirusele reageerimise koordinaator, dr Deborah Birx teisipäeval.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ütles, et sealsete nakatumisjuhtumite kasv peaks olema hoiatuseks kogu ülejäänud riigile.

„Seal, kus meie oleme täna, olete teie kolme nädala või nelja nädala või viie nädala või kuue nädala pärast,“ ütles Cuomo. „See, mida meie siin teeme, kaardistab asjade käigu.“

New Yorgi osariigis on kokku üle 30 000 nakatumisjuhtumi, mitu korda rohkem kui üheski teises osariigis, ning enamik neist New Yorgi linnas. Cuomo sõnul on 12% positiivse proovi andnutest haiglas ja neist 3% intensiivravil.

Cuomo põhjendas suurt nakatunute arv rahvusvahelise turismi ja sellega, et newyorklased elavad ja töötavad väga lähestikku.

Birxi sõnul peavad kõik New Yorgist lahkujad end karantiini panema.

New Yorgi osariik ja linn on pöördunud föderaalvalitsuse poole meditsiinitarvete saamiseks.

New Yorgi haiglates on piisavalt isiklikke kaitsevahendeid vaid kaheks järgmiseks nädalaks, teatas Cuomo. Osariik vajab ka umbes 30 000 hingamisaparaati. Eilse seisuga oli osariigi haiglates 4000 hingamisaparaati, 4000 oli teel föderaalvalitsuse poolt, 7000 oli ostetud ja oldi endiselt „ostlemas“, teatas kuberner.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnul on hingamisaparaadid määravad elu ja surma vahel tuhandete newyorklaste jaoks.