USA-s suri päevaga Covid-19-sse üle 1800 inimese

Surnute koguarv USA-s ületab nüüd 12 800, aga tervishoiuametnike sõnul võib nakatumisjuhtumite arvu kasv mõnedes riigi osades, kus võeti kiiresti tarvitusele sotsiaalse distantsi hoidmise meetmed, olla aeglustumas, vahendab CNN.

New York on teatanud ligi 140 000 nakatumisjuhtumist, mis moodustavad suure osa kokku ligi 400 000 juhtumist kogu USA-s, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest.

USA Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamiste Keskuse (CDC) direktor ütles Arizona raadiojaamale, et üha rohkem inimesi hoiab sotsiaalset distantsi ja see tähendab, et lõplik surmajuhtumite arv võib tulla palju väiksem, kui on modelleeritud.

Rhode Islandi kuberner Gina Raimondo käskis elanikel pidada arvestust inimeste kohta, kellega nad on kontaktis olnud.

Nakatumiste arvult teisel kohal olev (üle 41 000) New Jersey sulgeb kõik pargid ja metsad sotsiaalse distantsi hoidmise eesmärgil.

Wisconsin teatas, et korraldab teisipäeval vaatamata pandeemiale eelvalimised. Peakirurg Adams ütles, et valijad peaksid hoidma omavahel vähemalt kahemeetrist distantsi ja kandma näomaske.

USA president Donald Trump ründas pressikonverentsil Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning väitis, et viimane on andnud halba nõu ja keskendunud liialt Hiinale.

„WHO keeras kõik tuksi: mingil põhjusel suures osas USA rahastatud, ometi väga Hiina-keskne,“ ütles Trump.

Trump teatas ka, et hoiab WHO-le mõeldud raha kinni.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!