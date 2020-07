USA-s suri juulis koroonaviiruse tõttu ligi 25 000 inimest

USA-s registreeriti juulis ligi 1,8 miljonit uut nakatumisjuhtumit, kui kokku on neid 4,5 miljonit. See tähendab 66-protsendist kasvu, samas kui mitmed osariigid ei ole tänaseid arve veel teatanud. Surmajuhtumeid lisandus vähemalt 19% ja kokku on neid üle 152 000.

Suurim juurdekasv oli Floridas – üle 300 000 uue nakatumisjuhtumi. Järgnesid California ja Texas mõlemad umbes 250 000 uue juhtumiga. Nendes kolmes osariigis kahekordistus juhtumite arv ka juunis.

Juhtumite arv enam kui kahekordistus juulis ka Alabamas, Alaskas, Arizonas, Georgias, Hawaiil, Idahos, Mississippis, Missouris, Montanas, Nevadas, Oklahomas, Oregonis, Lõuna-Carolinas, Tennessees ja Lääne-Virginias.

Kõige väiksem, 7% või vähem, oli juurdekasv Connecticutis, Massachusettsis, New Jerseys ja New Yorgis.

USA lõi ülemaailmse päevase nakatumise rekordi 16. juulil enam kui 77 000 uue juhtumiga. 50 osariigist 33-s löödi juulis kohalik päevase nakatumise rekord. 19 osariigis purustati päevane surmajuhtumite rekord.

Haiguspuhang näib nüüd olevat stabiliseerumas Arizonas, Floridas ja Texases. Kardetakse, et suvise reisimise tõttu kandub raskuskese nüüd Kesk-Läände.

