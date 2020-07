USA-s San Diegos toimus sõjalaeval plahvatus ja puhkes tulekahju, 21 inimest sai vigastada

„17 mereväelast ja neli tsiviilisikut saavad abi mitteeluohtlike vigastuste tõttu kohalikus haiglas,” teatas merevägi oma avalduses, vahendab CNN.

Kogu meeskond on laevalt maha võetud ja keegi kadunud ei ole.

Tuletõrjujad alustasid võitlust kolmanda astme tulekahjuga laeval eile hommikul, teatas San Diego tuletõrje esindaja Mónica Muñoz. Tegevuses oli mitu erinevat ametkonda.

Eile pärastlõunal oli laeva pardal veel kaks tuletõrjemeeskonda.

Kontradmiral Philip Sobecki sõnul olid tuletõrjujad eile õhtul tulekolde juures.

Pole teada, mis põlengu valla päästis. Kui tulekahjust eile hommikul teatati, öeldi, et kolle on alumisel sõidukite ladustamise alal.

Sobecki sõnul laskemoona laeva pardal ei ole.

Pole teada ka see, mis põhjustas plahvatuse, teatas Sobeck. Laeva pardal on kütust, aga see asub allpool kuumuseallikaid.

San Diego tuletõrjeülem Colin Stowell ütles, et laev võib põleda päevi allpool veejoont. Sobecki sõnul on aga alus ilmselt päästetav.

Merevägi liigutas teised laevad põleva juurest eemale.

USS Bonhomme Richard on mereväe teatel dessantlaev. Tulekahju puhkedes oli selle pardal 160 inimest. Laev oli remondis.