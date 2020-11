USA-s registreeriti rekordilised 100 000 uut koroonajuhtumit päevas

Covid Tracking Projecti teatatud arvuga kaasneb ka hospidaliseerimiste järsk kasv, mis viitab sellele, et juhtumite arvu kasvu ei saa seletada ainult testide arvu suurenemisega, vahendab BBC News.

Eile registreeriti ka üle 1100 koroonaviirusega seotud surmajuhtumi.

Kogu USA peale on praegu koroonaviirusega haiglas üle 50 000 inimese, keda on oktoobri algusega võrreldes umbes 64% rohkem.

Keskmine päevane suremus on hakanud samuti taas kasvama, kuigi see on veel väiksem kui pandeemia alguses.

USA on nii nakatumisjuhtumite kui ka surmajuhtumite koguarvult maailmas esikohal. Nakatumisi on 9,5 miljonit ja surmajuhtumeid üle 233 000.

