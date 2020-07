USA-s püstitati taas uus karm rekord: üle 77 000 uue koroonajuhtumi 24 tunni jooksul

969 surma oli suurim arv pärast 10. juunit. Päevasest rekordist surmade arvus teatasid Florida, Lõuna-Carolina ja Texas, vahendab Reuters.

Covid-19-sse on nüüd surnud üle 138 000 ameeriklase. Eksperdid hoiatavad, et see arv hakkab tõenäoliselt järsult kasvama pärast viimase aja rekordeid nakatumiste arvus ja hospidaliseerimiste ärevust tekitavat kasvu mitmetes osariikides.

Texases ja Arizonas on lõppemas ruum surnukehade hoidmiseks, sest surnukuurid on täis, ja kasutusele võetakse külmutushaagiseid.

Surmajuhtumite arvu tipp oli USA-s aprillis, kui päevas suri keskmiselt 2000 inimest. Mais oli keskmine 1300 inimest päevas ja juunis 800, aga juulis on toimunud uus tõus.

Viimane ööpäevane uute nakatunute arv 77 217 lõi eelmist rekordit suurelt. Reedel teatati 69 070 uuest juhtumist. Juunis lisandus nakatumisi keskmiselt 28 000 võrra päevas, juulis seni aga keskmiselt 57 625 võrra.

Seotud lood: Brasiilia ja India jõudsid koroonaviirusesse nakatunute arvuga vastavalt kahe miljoni ja miljonini

Texas teatas eile enam kui 15 000 uuest juhtumist, Florida ligi 14 000 ja California ligi 10 000.

USA valitsuse nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci on hoiatanud, et uute juhtumite arv päevas võib kasvada enam kui 100 000-ni, kui ameeriklased ei astu koos samme viiruse leviku tõkestamiseks.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!