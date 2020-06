USA-s püstitati koroonaviirusega nakatumise uus päevane rekord, juhtumeid võib kokku olla üle 20 miljoni

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: CALLAGHAN O'HARE, Reuters

USA püstitas eile Johns Hopkinsi ülikooli andmetel koroonaviirusega nakatumise uue päevase rekordi 37 077 juhtumiga. Viirusega on USA-s nakatunud kokku 2,4 miljonit inimest ja see on tapnud 124 000 haigestunut.