USA-s peaks täna toimuma esimene föderaalhukkamine 17 aasta järel

Alates koloniaalaegadest tänapäevani on USA osariigid seevastu hukanud üle 15 000 inimese, selgub juhtivate surmanuhtluse uurijate M. Watt Espy ja John Ortiz Smykla kogutud andmetest.

Kõige rohkem on inimesi hukatud Virginias – üle 1380. Wisconsinis on aga hukatud vaid üks inimene. John McCaffary poodi avalikult 1851. aastal oma naise tünni uputamise eest. Hawaiil ei ole alates osariigiks saamisest kedagi hukatud.

Alates 1977. aastast on kõige rohkem inimesi hukanud Texas – 570.

Kuidas on muutunud hukkamismeetodid?

1624. aastal teatati, et Virginia uusasunikke hukati poomise, mahalaskmise ja rattale tõmbamise läbi. 18. sajandil oli Virginias silm silma vastu säte, mis tähendas, et ohvri maha lasknu lasti maha ja mürgitaja mürgitati.

Viimastel aastakümnetel on enamik hukkamisi (üle 1200) täide viidud surmava süsti näol. See on praegu föderaalhukkamise puhul ainus lubatud meetod.

Siiski on enamik hukkamisi alates 18. sajandist olnud poomised. Espy ja Smykla andmetel on neid olnud umbes 9000. Populaarsuselt teine hukkamisviis on olnud elektritool, mida on kasutatud üle 4400 korra. Elektritool hakkas poomist asendama 20. sajandi alguses.

Tegude hulgas, mille eest võis kolooniates ja osariikides enne ja pärast iseseisvumist surmanuhtluse saada oli näiteks jumala nime asjatu suhu võtmine ja vanemate löömine laste poolt.

Koloniaalajastust kuni 19. sajandi keskpaigani hukati 35 inimest nõidumise, 20 põgenenud orjade aitamise ja kaks abielurikkumise eest, on teatanud Northwestern Journal of Law and Social Policy.