USA-s on loa saamisele lähedal teine, Moderna koroonavaktsiin

Nõuandev ekspertkomitee hääletas eile tulemusena 20 poolt, üks erapooletu ja null vastu selle poolt, et Moderna vaktsiini kasud kaaluvad üle 18-aastaste inimeste puhul üles võimalikud riskid. Sama komitee toetas eelmisel nädalal Pfizeri/BioNTechi vaktsiini, mis viis sellele erakorralise loa andmiseni järgmisel päeval, vahendab BBC News.

Pärast komitee toetust ütles FDA juht Stephen Hahn, et tema agentuur teavitas Modernat, et tehakse kiiresti tööd erakorralise loa andmiseks.

Varem sel nädalal teatas järelevalveorgan, et Moderna vaktsiin on ohutu ja selle efektiivsus on 94%.

Moderna vaktsiin erineb Pfizeri/BioNTechi omast selle poolest, et selle transpordiks on vaja temperatuuri umbes -20 kraadi, samas kui Pfizeri/BioNTechi vaktsiin vajab temperatuuri -75 kraadi, mis muudab logistika märksa keerulisemaks.

Mõlemaid vaktsiine tuleb süstida kaks korda. Moderna vaktsiini teine süst tehakse 28 päeva pärast esimest.

