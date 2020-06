USA-s õhutavad vägivaldseid rahutusi väidetavalt nii vasak- kui ka paremäärmuslased

Paljud poliitikud alates president Trumpist on süüdistanud erinevaid organisatsioone, kinnitades, et algselt rahumeelsed protestid George Floydi surma vastu politsei vahi all Minneapolises on muutnud vägivaldseks mingi radikaalne ideoloogia, vahendab New York Times.

„Meil on põhjust uskuda, et pahasoovlikud tegelased imbuvad jätkuvalt õiglastele protestidele George Floydi mõrva vastu, mistõttu pikendame me liikumiskeeldu ühe päeva võrra,” teatas Minnesota osariigi kuberner Tim Walz eile, olles enne seda väitnud, et rahutusi õhutavad valgete ülemvõimud pooldajad või väljastpoolt osariiki tulnud inimesed.

New Yorgi linna politsei terrorisimivastase ja luuretegevuse asejuht John Miller ütles, et anarhistid plaanisid rahutuste õhutamist linnas juba enne meeleavalduste algust, kasutades krüpteeritud suhtlemist kautsjoniraha kogumiseks ja meedikute värbamiseks. Meeleavalduste ajal olid neil olemas varustusahelad bensiini, kivide ja pudelite kohale toimetamiseks ning inimesed, kes otsisid kohti, kus ei olnud politseinikke.

„Nad valmistusid tekitama kahju varale ja juhtisid inimesi, kes neile järgnesid, tegema seda valikuliselt ja ainult jõukamates piirkondades või kallimates poodides, mida peavad korporatiivsed organisatsioonid,” ütles Miller, kelle sõnul olid paljud osavõtjad väljastpoolt New Yorki.

Vähesed näpuga äärmuslastele osutajad on aga esitanud detailseid tõendeid oma süüdistuste kinnitamiseks ja mõned ametnikud tunnistasid kindla informatsiooni puudumist.

„Tõde on see, et keegi tegelikult ei tea,” ütles Minnesota peaprokurör Keith Ellison NBC-le. „Meeleavaldajad on teinud palju videoid inimestest, kes on väga kahtlased, kes tõesti alustasid akende lõhkumist. On olnud teisi fotosid numbrimärkideta autodest. Väga kahtlasest käitumisest.”

Rahutuste õhutamises on süüdistatud nii parem- kui ka vasakäärmuslasi. Trumpi administratsioon süüdistas radikaalseid vasakpoolseid, nimetades antifad (antifašiste), keda on hakatud seostama agressiivsema tegevuse nagu vandalismiga.

Teised peavad vastutavaks valgete ülemvõimu pooldajaid ja paremäärmuslasi, viidates avaldustele internetis, et rahutused kiirendavad mitmerahvuselise ja mitmekultuurse USA kokkuvarisemist.