USA-s Ohios vahistati ilmselt tulistamisega juudikeskuses ähvardanud mees

Reardon postitas sotsiaalmeediasse video tulistavast mehest ja selle juures olnud tekstis mainiti Pittsburghist põhjas asuvat Youngstowni keskust, vahendab BBC News.

Mehe kodu läbiotsimisel leiti mitmeid relvi, kuulivest ja gaasimask, teatas politsei.

Eelmisel aastal hukkus tulistamises Pittsburghi sünagoogis 11 inimest.

Reardon vahistati Youngstowni lähedal New Middletownis laupäeval ja talle esitati süüdistus. Kohtusse peaks ta ilmuma täna.

Uurijate sõnul anti häiret pärast seda, kui Instagrami ilmus postitus, milles oli video tulistavast mehest ja selle juures tekst: „Politsei tuvastas Youngstowni Juudi Perekogukonna tulistajana valge rahvuslase Seamus O’Reardoni.”

New Middletowni politseiülem Vince D’Egidio ütles, et politsei usub, et Seamus O’Reardon on James Reardoni pseudonüüm.

Kohalike juudiorganisatsioonide kaitset tugevdati ja ühendust võeti USA Föderaalse Juurdlusbürooga, teatas D’Egidio.

Lisaks relvadele leiti Reardoni kodust valge rahvuslusega seotud materjale.