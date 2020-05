USA-s Michiganis lasti maha kaitsemaski nõudnud poe turvamees

43-aastane Calvin Munerlyn suri Flinti haiglas pärast reedel pähe tulistamist, teatas Michigani osariigipolitsei esindaja David Kaiser, vahendab CNN.

23-aastasele Ramonyea Travon Bishopile, 44-aastasele Larry Edward Teague’ile ja 45-aastasele Sharmel Lashe Teague’ile esitati süüdistus esimese astme ettekavatsetud mõrvas ja teistes kuritegudes, teatas Genesee maakonna prokuratuur eile.

Sharmel ja Larry Teague on abielus ning Bishop on Sharmeli poeg.

„Kõik viitab sellele, et hr Munerlyn tegi lihtsalt oma tööd, täites kuberneri täidesaatvat korraldust, mis on seotud Covid-19 pandeemiaga, poe töötajate ja klientide ohutuse heaks,” ütles Genesee maakonna prokurör David Leyton.

Munerlyn sattus Sharmel Teague’iga sõnavahetusse pärast seda, kui ütles Teague’i tütrele, et ta peab maski kandma.

Tütar lahkus poest, aga Sharmel Teague hakkas Munerlyni peale karjuma, mille peale käskis Munerlyn tal poest lahkuda ja ütles kassapidajale, et Teague’i ei teenindataks.

Pärast seda on valvekaamera salvestusest näha, kuidas naine autoga lahkus. Umbes 20 minutit hiljem auto aga naasis.

Poodi sisenes kaks meest – Bishop ja Larry Teague. Üks karjus Munerlynile, et tema naisega on käitutud lugupidamatult. Teine, hiljem tehti kindlaks, et Bishop, tulistas süüdistuse järgi turvameest.

Prokuratuuri teatel on Larry Teague ja Bishop tagaotsitavad. Sharmel Teague on vahi all.