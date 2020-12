USA-s kogunevad valijamehed Bidenit ametlikult presidendiks valima

Tänane päev on seaduse järgi valimiskogu kogunemise päev. Tegelikkuses kohtuvad valijamehed kõigis 50 osariigis ja Columbia ringkonnas, et oma hääl anda. Tulemused saadetakse Washingtoni ja loetakse üle 6. jaanuaril kongressi ühisistungil, mida juhatab asepresident Mike Pence, vahendab Associated Press.

Valijameeste hääled pälvivad seekord rohkem tähelepanu kui tavaliselt, sest president Donald Trump on keeldunud valimiskaotust tunnistamast ja esitanud alusetuid süüdistusi valimispettustes.

Biden kavatseb pärast valijameeste hääletamist esineda pöördumisega rahva poole. Trump on aga kindlaks jäänud oma valeväidetele, et võitis valimised, ja õõnestab Bideni presidentuuri juba enne tema ametiaja algust.

„Ei, ma muretsen selle üle, et riigil on ebaseaduslik president, see on see, mille üle ma muretsen. President, kes kaotas ja kaotas suurelt,” ütles Trump laupäeval intervjuus Fox Newsile.

Pärast seda, kui kohtunikud vabariiklaste arvukad kohtukaebused erinevates osariikides tagasi lükkasid, püüdsid Trump ja tema liitlased veenda eelmisel nädalal ülemkohut tühistama 62 Bideni poolt olevat valijameeste häält neljas osariigis, mis oleks valimistulemuse kahtluse alla seadnud.

Ülemkohus lükkas selle katse reedel tagasi.

Biden võitis 306 valijamehe häälega Trumpi 232 vastu. Valituks osutumiseks on vaja 270 häält.

32 osariigis ja Columbia ringkonnas peavad valijamehed hääletama rahvahääletuse võitja poolt.

Valijamehed hääletavad peaaegu alati osariigi rahvahääletuse võitja poolt igal juhul, sest on üldiselt oma erakonna pühendunud toetajad. Ka sel aastal ei ole põhjust oodata mingeid ülejooksmisi.

Hääletamine on meelega ilma tehniliste abivahenditeta, pabersedelitega. Igal valijamehel on üks hääl presidendi ja üks hääl asepresidendi jaoks.

Igal osariigil on sama palju valijamehi, kui palju on kohti kongressis. Columbia ringkonnal on põhiseaduse järgi kolm häält. Kõik osariigid, välja arvatud Maine ja Nebraska, annavad kõik valijameeste hääled osariigi rahvahääletuse võitjale.

Selline süsteem on andnud viis presidenti, kes ei võitnud üleriiklikult rahvahääletust. Viimati juhtus nii 2016. aastal Trumpiga.