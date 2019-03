USA-s keeldutakse kahtlast lennukitüüpi Boeing 737 Max maa peale jätmast

„FAA jätkab laialdaselt Boeing 737 MAX-i operaatorite ja pilootide kogu olemasolevate andmete ja kogutud ohutusnäitajate läbivaatamist. Seni ei näita meie ülevaade mingeid süstemaatilisi toimimisprobleeme ega anna alust anda korraldust lennuki maa peale jätmiseks. Samuti ei ole teised tsiviillennundusametkonnad andnud meile andmeid, mis volitaksid tegutsema. Kui Ethiopian Airlinesi lennu 302 allakukkumise admete kiire ülevaatamise käigus tehakse kindlaks mingeid küsimusi, mis puudutavad lennuki jätkuvat lennukõlblikkust, asub FAA viivitamatult ja asjakohaselt tegevusse.”

Boeing on kinnitanud, et on viimastel kuudel tegelnud juhtimistarkvara laienduse väljaarendamisega lennuki jaoks, aga on kindel lennukite ohutuses.

FAA-lt soovivad 737 Maxi maa peale jätmist ka lennundustöötajate ametiühingud.

USA lennusaatjate ametiühing Association of Flight Attendants -CWA teatas, et kutsub FAA-d jätma 737 Maxid USA-s ajutiselt maa peale ettevaatusest.

„On tähtis, et te teaksite, et kui te tunnete, et 737 Maxiga ei ole ohutu töötada, ei sunnita teid sellega lendama,” teatas pilootide ametiühing Allied Pilots Association oma liikmetele.

Boeing 737 Maxi suured kasutajad USA-s Southwest Airlines ja American Airlines jätkavad sellega lendamist.