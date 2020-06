USA-s keelati klorokviini kasutamine Covid-19 raviks

Ravimiameti sõnul on ebatõenäoline, et klorokviinist ja hüdroksüklorokviinist oleks Covid-19 ravimiseks mingit kasu. Samuti on tõendatud, et need põhjustavad osadele patsientidele eluohtlikke kõrvalmõjusid.

Varem hüdroksüklorokviini tarvitamist tunnistanud ja propageerinud president Donald Trump suhtub otsusesse kriitiliselt. “Ma võtsin seda ja tundsin end pärast hästi,” ütles Trump. “Ma ei tea, kas sellel oli mõju, aga kindlasti ei teinud see mulle kahju.”

Trump lisas, et Prantsusmaalt, Hispaaniast ja mujalt olevat tulnud ravimite mõju kohta väga positiivseid teateid. Prantsusmaal ja Itaalias on mõlema aine Covid-19 vastu kasutamine praeguseks keelatud, Hispaanias on see endiselt lubatud.

