USA-s kasutavad vargad meeleavalduste kaost koordineeritult poodide tühjendamiseks

Paljud vargused on nimelt kokku langenud Floydi surmale järgnenud meeleavaldustega. Need on toime pannud hästi koordineeritud kurjategijad, kes kasutavad ära kaost, suhtlevad omavahel sõnumirakenduste kaudu ning kasutavad nii meeleavaldusi kui ka muid taktikaid politsei enda kannult maharaputamiseks. Kuigi vargustega on mõnikord ühinenud juhuslikud olukorra ärakasutajad, ütlevad politsei ja eksperdid, et kõiges selles on nii palju keerukust, et see viitab planeerimise tasemele, mis läheb spontaansetest tegudest kaugemale.

See on vaevalt esimene kord, kui õigustatud meeleavaldusi on kasutatud kattevarjuna kuritegevusele. Eksperdid juhivad aga tähelepanu varguste ulatusele, mis on toime pandud rannikust rannikuni suurtes ja väikestes linnades ning eeslinnades.