USA-s kahtlustatakse ema ja tütart viie perekonnaliikme tapmises

Ohvrid olid Shana Decree lapsed, 25-aastane Naa’Irah Smith ja 13-aastane Damon Decree Jr ning 42-aastane õde Jamilla Campbell ja viimase üheksa-aastased kaksikud tütred Imani ja Erika Allen, teatas Bucksi maakonna ringkonnaprokuratuur, vahendab ABC News.

Võimud ei ole surma põhjuseid avaldanud.

Uurijad teatasid, et otsivad Campbelli 17-aastast poega Joshua Campbelli, et tagada tema ohutus. Kahtluse all ta ei ole.

Politsei avaldas jubeda veretöö kohaliku aja järgi eile kella 16 ajal.

Politsei ei ole avaldanud ka kuriteo motiivi ja juhtum on endiselt uurimise all.