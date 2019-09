USA-s esitati süüdistus 400 inimest lõbu pärast maha lasta ähvardanud tüdrukule

18-aastane Alexis Wilson vahistati esmaspäeval oma kodus pärast seda, kui ta oli väidetavalt rääkinud oma töökaaslastele Oklahoma osariigis McAlesteris asuvas pitsarestoranis, et ostis uue AK-47 ja tahab inimesi tulistada, vahendab ABC News.

Töökaaslased teatasid Wilsoni jutust politseile ja ütlesid, et ta näitas neile videoid ja fotosid endast tulistamas. Wilson rääkis töökaaslastele veel, et McAlesteri keskkoolis, kus ta käis, on nii palju inimesi, kelle ta tahaks maha lasta.

Pittsburgi maakonna šerifibüroo töötajad teatasid, et leidsid relva Wilsoni magamistoast koos veel teise relva ja laskemoonaga. Wilsonile esitati süüdistus terroristliku ähvarduse tegemises kooli vastu.

McAlesteri keskkooli töötajate sõnul kukkus Wilson koolist välja ning sai karistada noa kooli toomise ja haakristide eest oma isiklikel esemetel.

Wilson ütles politseile, et lõpetas hiljuti probleemsete noorte laagris programmi ja tahtis McAlesteri kooli tagasi pääseda, aga teda ei lastud.