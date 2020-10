USA-s esitati 13 mehele süüdistus Michigani kuberneri röövimise vandenõus

Väidetav vandenõu hõlmas plaane kukutada mitme osariigi valitsused, mis kahtlusaluste arvates rikuvad USA põhiseadust, sealhulgas Michigani valitsus ja Whitmer, selgub föderaalsest kuriteokaebusest, vahendab CNN.

Kuuele inimesele esitati föderaalsüüdistus inimröövivandenõus ja seitsmele organisatsiooniga Wolverine Watchmen seostatavale inimesele Michigani osariigi süüdistus, teatas osariigi peaprokurör Dana Nessel.

„Vahi all olevaid isikuid kahtlustatakse katses uurida välja õiguskaitseametnike kodused aadressid, et nad sihikule võtta, ähvardustes, mis olid mõeldud kodusõja algatamiseks, ning operatsiooni planeerimises ja harjutamises, et rünnata Michigani kapitooliumi hoonet ja röövida valitsusametnikke, sealhulgas Michigani kuberner,” ütles Nessel pressikonverentsil.

Intervjuus CNN-ile tänas Whitmer korrakaitsjaid vahistamiste eest.

„Me pole midagi sellist varem näinud. Nende kahe politseiorganisatsiooni vaprad mehed ja naised panid mängu oma elud, et hoida mind ja minu perekonda väljaspool ohtu,” ütles Whitmer. „Ma olen uskumatult tänulik ja töö, mida nad teevad, teeb mind alandlikuks.”

Kohaliku aja järgi eile pärastlõunal televisioonis esinedes ütles Whitmer, et teadis, et tema töö on raske, aga midagi sellist ei suutnud ta ette kujutada. Eraldi süüdistas Whitmer USA presidenti Donald Trumpi, kes on korduvalt jätnud paremäärmuslased hukka mõistmata.

„Alles eelmisel nädalal seisis Ühendriikide president Ameerika rahva ees ja keeldus hukka mõistmast valgete ülemvõimu pooldajaid ja vihkamisorganisatsioone nagu need kaks Michigani võitlusorganisatsiooni,” ütles Whitmer. „Astuge tagasi ja astuge kõrvale,” ütles ta neile. „Astuge tagasi ja astuge kõrvale.” Vihkamisorganisatsioonid kuulsid presidendi sõnu mitte hukkamõistu, vaid võitlushüüuna, üleskutsena tegutsemisele. Kui meie juhid räägivad, siis sõnad loevad. Need omavad kaalu.”

Kuus föderaalsüüdistuse saanut on Michigani elanikud Adam Fox (37), Ty Garbin (24), Kaleb Franks (26), Daniel Harris (23), Brandon Caserta (32) ja Delaware’i elanik Barry Croft (44).