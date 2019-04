USA-s end aastaid tagasi kadunud poisina tutvustanud mees ei ole siiski tema

Brian Rini Foto: BELMONT CORRECTIONAL INSTITUTION / HANDOUT, EPA

DNA proov paljastas, et mees, kes väitis, et põgenes röövijate käest pärast ligi kaheksa-aastast vangistust ja on 2011. aastal kuueaastasena kadunuks jäänud Timmothy Pitzen, on siiski keegi teine.