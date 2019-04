USA-s Denveri piirkonna koolid tulistamishirmus sulgema sundinud tüdruk leiti surnuna

18-aastane Pais leiti kohaliku aja järgi eile hommikul ilmselt ise tekitatud kuulihaavaga Denveri lähedalt, teatas USA Föderaalse Juurdlusbüroo Denveri osakonna juhtivagent Dean Phillips eilsel pressikonverentsil, vahendab CNN.

Paisi ähvarduste tõttu olid paljud Denveri piirkonna koolid eile suletud. Pinge on koolides niigi suur Columbine’i koolitulistamise 20. aastapäeva tõttu, mis on 20. aprillil.

FBI ametniku sõnul uuritakse ka veebilehte, mis arvatakse olevat Paisiga seotud. Veebilehel on skaneeritud käsikirjalised päevikusissekanded, mis on allkirjastatud nimega Sol Pais. Seal on jooniseid relvadest. Isik kirjutab, et ei kuulu sellesse maailma või elab teises dimensioonis. Tsiteeritud on laulusõnu.

Üks sõnum annab aimu potentsiaalsest eesmärgist: „Selle veebilehe eesmärk on, et ma saaksin anda sissevaate mõtetesse, mida jagan teistega harva, kui üldse, jäädes mõnevõrra anonüümseks. Kõik alates päevikusissekannetest kuni minu isiklike huvideni – ma tahan jätta endast jälje, enne kui ma, noh...”

Paisi surnukeha leiti Mount Evansi mäe jalamilt riiklikult puhkealalt, teatas Phillips.

Võimude teatel saabus Pais esmaspäeval Coloradosse ja ostis kohe pumppüssi ja laskemoona. Relva ostis ta seaduslikult. Relvapood asub vähem kui kahe miili kaugusel Columbine’i keskkoolist. Relvapood teatas, et Paisi kontrolliti kahe andmebaasi abil ja neil ei olnud mingit põhjust kahtlustada, et ta võiks olla ohtlik endale või teistele.