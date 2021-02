USA ründas Süürias Iraaniga seotud militaarrajatisi

President John Bideni heaks kiidetud rünnak toimus "vastusena hiljutistele rünnakutele Ameerika ja sõjalise koalitsiooni osaliste vastu Iraagis ning jätkuvalt neid saatvaile ohtudele", ütles Pentagoni pressisekretär John Kirby oma avalduses.

"Proportsionaalne sõjaline reageerimine viidi läbi koos diplomaatiliste meetmetega, sealhulgas konsulteeriti koalitsioonipartneritega," lisas Kirby.

USA kaitseministeeriumi kinnitusel peaks erioperatsioon saatma üheselt mõistetava sõnumi: president Biden tegutseb Ameerika ja koalitsiooni töötajate kaitsmise nimel.

Kirby sõnul on eesmärgiks ka üldise olukorra deeskaleerimine nii Süüria idaosas kui ka Iraagis, kirjutas meediaväljaanne Axios.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles hiljem ajakirjanikele, et nad olid "kindlad sihtmärgis, mille järgi me läksime, me teame, mida me tabasime". Ta viitas hiljutised rünnakud korraldanud šiiidi mässulistele.

Pentagoni pressisekretäri John Kirby sõnul hävitas USA öine rünnak piirikontrollipunktis olevad rajatised, mida kasutasid mitmed Iraan toetatud militaarrühmitused.

Täpsemalt oli ameeriklaste rünnak vastuseks vähemalt kolmele varasemale raketirünnakule, mis toimusid USA sihtmärkide vastu Iraagis. Neis ühes hukkus USA-väline töövõtja ja haavati veel üheksa inimest, sealhulgas viit ameeriklast, vahendab Politico.