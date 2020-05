USA riigipeaks pürgiv Joe Biden eitas oma kunagise senati abi ahistamist

"Ei, see pole tõsi. Ma ütlen ühemõtteliselt, et seda pole iial, mitte kunagi juhtunud," vastas Biden telekanalile MSNBC, kui temalt küsiti, kas ta ründas oma abi.

56-aastane Tara Reade, kes töötas 1992. aasta detsembrist 1993. aasta augustini Bideni senati kantseleis assistendina, on hiljutistes intervjuudes süüdistanud Bidenit selles, et viimane surus ta 1993. aastal vastu seina, pani oma käe ta seeliku alla ja pistis sõrmed tema intiimpiirkonda, vahendab uudisteagentuur Reuters.

73-aastase president Donald Trumpi vastu novembrikuistel valimistel kandideeriv 77-aastane USA endine asepresident Biden langes viimastel päevadel üha tugevama surve alla süüdistusi selgitada.

Intervjuule eelnenud avalduses kutsus Biden USA senatit üles avama rahvusarhiivi dokumente, mis võiks näidata, kas naine esitas omal ajal Bideni vastu kaebuse.

Biden ütles, et ta ei olnud teadlik abi poolt tema vastu esitatud kaebusest ja ta ei ole palunud kellelgi vaikimisvannet allkirjastada. Ta ütles, et ei sea Reade’i motiivi kahtluse alla ega tea, miks naine teda süüdistab.

Viimastel aastatel on üle tosina naise süüdistanud president Trumpi seksuaalses ahistamises. Kõikidel juhtudel väitsid nad, et väidetav väärkäitumine leidis aset aastaid enne tema poliitikasse asumist. Trump on väiteid eitanud, süüdistades rivaalitsevaid demokraate ja meediat laimukampaanias.

"Ma arvan, et ta peaks reageerima," ütles Trump Bideni kohta pressikonverentsil neljapäeval, päev enne Bideni usutlust MSNBCle. “Tegemist võib olla valesüüdistusega. Ma tean kõike valesüüdistustest. ”

USA meediaväljanded, sh New York Times, Washington Post ja Intercept, on avaldanud Reade'i tundnud inimeste ja perekonnaliikmete aastatetaguseid kirjeldusi sellest, kuidas toonane senaator Biden teda väidetavalt seksuaalset ahistas.

Ta on ka väitnud, et kaebas toona Bideni senati kolmele abile seksuaalse ahistamise üle, kuigi ei maininud neile otsest rünnakut. Üks toonastest abidest eitas seda, teised ütlesid, et ei mäleta seesugust kaebust.

56-aastane Reade oli üks kaheksast naisest, kes väitis eelmisel aastal, et Biden oli neid töö ajal kallistanud, suudelnud või muul viisil katsunud, tekitades neis ebamugavust, ehkki ükski neist ei süüdistanud teda toona otseses seksuaalses kallaletungis.