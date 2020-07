USA ravimitootja vaktsiini ühest doosist piisas, et makaake koroonaviiruse eest kaitsta

Enamik ahvidest, kes J&J vaktsiini said, olid mõne nädala möödudes koroonaviiruse suhtes immuunsed, selgub meditsiiniajakirjas Nature avaldatud uuringust. Kuna esimesed katsed andsid häid tulemusi, alustab ravimitootja järgmisena inimuuringutega. Neid tehakse nii USA-s kui ka Belgias.

J&J eesmärk on alustada viimast testifaasi septembris, et võistelda teiste suurte ravimitootjate GlaxoSmithKline'i ja AstraZenecaga, kes samuti praegu vaktsiini välja töötavad. Kuigi teised ravimitootjad on olnud vaktsiiniarenduses kiiremad, siis võib J&J jaoks eelis olla see, et vaktsiin toimib juba ühe doosiga.

J&J on juba asunud pidama läbirääkimisi nii USA, Euroopa Liidu kui ka erinevate riikide valitsustega, et juhul, kui vaktsiinikatsetused osutuvad õnnestunuks, oma vaktsiini üle maailma tarnida. Ettevõte pole vaktsiinidoosi hinnast veel rääkinud, ehkki arvatakse, et seda pakutakse pandeemia ajal mittetulunduslikul alusel mõistliku hinnaga.