USA ravimitootja peatas koroonavaktsiini uuringud pärast osaleja seletamatut haigestumist

Osaleja haigestumisjuhtumi vaatavad läbi ja annavad sellele oma hinnangu nii sõltumatu andmete ja ohutuse seirekomisjon kui ka ettevõtte enda meditsiinispetsialistid, teatas Johnson & Johnson (J&J) oma avalduses.

Teisipäeva hommikul kvartali majandustulemused avaldanud J&J märkis, et sellised pausid on tavapärased suurte uuringute puhul, mis võivad hõlmata kümneid tuhandeid inimesi. Avalduses öeldi, et vaktsiinikandidaadi annuste andmise „paus” erines tervishoiuasutuste nõutavast katsetuste „regulatiivsest peatamisest”.

J&J käik järgib aga AstraZeneca Plc sarnast sammu. AstraZeneca peatas septembris koos Oxfordi ülikooliga välja töötatud eksperimentaalse koroonaviiruse vaktsiini katsetused hilises staadiumis pärast seletamatut haigust vähemalt ühel uuringus osalejal.

Vanderbilti ülikooli meditsiinikooli nakkushaiguste professor dr William Schaffner ütles Reutersile, et "AstraZenecaga juhtunu tõttu on kõik valvel", lisades, et teabe kogumine võib võtta nädala.

"Tegemist peab olema tõsise kõrvaltoime juhtumiga. Kui see oleks midagi sellist nagu eesnäärmevähk, kontrollimatu diabeet või südameatakk - ühelgi sellistest juhtumeist nad uuringuid ei peataks. Tõenäoliselt on see neuroloogiline sündmus,” ütles ta.

J&J teatas septembris, et selle eksperimentaalne vaktsiin tekitas kliiniliste uuringute varases kuni keskmises staadiumis tugeva immuunvastuse uudse koroonaviiruse vastu, pärast mida alustas ettevõte viimast 60 000 inimesega uuringut, mille tulemusi oodati selle aasta lõpuks või 2021. aasta alguseks.

Johnson & Johnson keeldus privaatsusprobleemide tõttu haiguse kohta täpsustusi jagamast. Teadaandes öeldi, et mõned uuringutes osalejad saavad platseebot ja ei ole täiesti selge, kas kliinilises uuringus tõsiselt haigestunud inimene sai platseebot või ravi.