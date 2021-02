USA ravimiadministratsioon luges Johnson & Johnsoni ühekordselt süstitava koroonavaktsiini ohutuks ja efektiivseks

Johnson & Johnsoni vaktsiin saab olema kuluefektiivne alternatiiv Pfizeri ja Moderna vaktsiinidele ning seda saab säilitada tavalises külmikus, vahendab BBC News.

Johnson & Johnsoni vaktsiini katsetuste tulemused avaldati eelmisel kuul. Belgia firma Janssen, mis on Johnson & Johnsoni omanduses, teatas, et andmed näitavad, et toode on raske haiguse vastu ülimalt efektiivne.

FDA avaldatud dokument annab rohkem üksikasju Jansseni esitatud andmete kohta. FDA jõudis järeldusele, et Johnson & Johnsoni vaktsiin vähendab nii sümptomaatilist kui ka rasket haigust.

USA-s, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias läbi viidud katsetuste tulemused näitasid, et efektiivsus viiruse kõige hullemate nähtude vastu oli ühtlaselt kõrge, aga üldine kaitse Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias, kus domineerivad viiruse kohalikud tüved, oli madalam.

Andmed näitavad, et vaktsiin on 85-protsendiliselt efektiivne tõsise haiguse ärahoidmisel, aga vaid 66-protsendiliselt üldiselt, kui võtta arvesse ka mõõdukad juhtumid vähemalt 28 päeva pärast vaktsineerimist.

Vaktsiini saanute hulgas ei olnud vähemalt 28 päeva pärast vaktsineerimist surmajuhtumeid ega hospitaliseerimisi.

Homme kohtub ekspertide kolleegium, et anda soovitus, kas FDA peaks vaktsiinile kasutusloa andma.

Euroopa Liit on Johnson & Johnsoni vaktsiini tellinud 200 miljonit doosi.

