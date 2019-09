USA rassismivastane ühendus: "hea tuju märk" kuulub nüüd vihasümbolite hulka

Mõjukas antiseminismi ja rassismi vastu võitlev organisatsioon Anti-Defamation League (Laimamisvastane Ühing) teatas, et pidi OK-märgi kandma selle kasutuse tõttu vihasümbolite hulka, kirjutab CNN.

ADL lisas, et lisas OK-märgi koos mitmete teiste märkidega oma andmebaasi, kuhu kogutakse äärmuslaste kasutatavaid hüüdlauseid ja sümboleid.

OK-märki tuntakse üldiselt viitena selle kohta, et kõik on hästi, kuid ADL-i sõnul on paremäärmuslased märgi nüüdseks okupeerinud. Siiski rõhutab ühendus, et iga OK-märgi näitamine ei ole äärmusluse ilming.

Ruuben Kaalepi praeguseks eemaldatud Facebooki-postitus endast Marine Le Peniga. Foto: Facebook

Märgi seos paremäärmuslusega sai alguse veebifoorumi 4chan kasutajate väljamõeldud söödast, millega saab meediat ja liberaalsete vaadetega inimesi lõksu tõmmata ja naeruvääristada, selgitasid ADL-i eksperdid telekanalile CNN. Märk näeb välja süütu ja kõik, kes üritavad selle kasutajat hukka mõista, paistavad ise naeruväärsed.

„Aga vähemalt osad valgete ülemvõimu pooldajad on trollimiskampaania algse eesmärgi hüljanud ja kasutasid sümbolit oma veendumuste siiraks väljendamiseks," selgitas ADL.

„Jõuametid ja avalikkus peavad nende märkide tähendusest täieliku ülevaate saama, sest tegu võib olla esimeste hoiatusmärkidega selle kohta, et koolis või kogukonnas on vihkajad," teatas ADL-i tegevjuht Jonathan Greenblatt avalduses.