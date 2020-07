USA räppar Kanye West teatas presidendiks kandideerimisest

"Me peame nüüd mõistma Ameerika lubadust, usaldades Jumalat, ühendades oma nägemuse ja ehitades tulevikku," kirjutas 43-aastane West oma Twitteri kontol. "Ma kandideerin USA presidendiks!"

Ta lõpetas säutsu märksõnaga #2020VISION (eesti keeles 2020. aasta nägemus).

Westi teadaanne võeti vastu üllatust avaldavate ja heakskiitvate meemidega, sealhulgas tema naiselt Kim Kardashian Westilt, kes postitas selle alla Ameerika lipu emotikoni, ja Tesla tegevjuhilt Elon Muskilt, kes säutsus: "Teil on minu täielik toetus!"

West on varemgi rääkinud presidendiks kandideerimisest. 2015. aastal kuulutas ta MTV videomuusikaauhindade jagamisel, et on valmis Valgesse Majja tööle suunduma. "Asi on ideedes, vennas. Uued ideed. Ideega inimesed. Inimesed, kes usuvad tõesse," ütles West auhinda vastu võttes oma kõnes. "Ja jah, nagu te võite juba praeguseks hetkeks arvata, olen ma otsustanud 2020. aastal presidendiks kandideerida."

Arvestades, et 3. novembril toimuvate presidendivalimisteni on jäänud alla poole aasta, jääb ebaselgeks, kas West mõtleb ka tegelikult presidendiks kandideerida.

West on varem olnud Trumpi häälekas toetaja.