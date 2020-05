USA raporti järgi varjas Hiina tahtlikult koroonaviiruse tõsidust

„Hiina vähendas tõenäoliselt meditsiinivarustuse eksporti enne jaanuarikuist teavitamist WHO-le (Maailma Terviseorganisatsiooni), et Covid-19 on nakkus,” öeldakse allika sõnul raportis.

Raport, milles hinnati ekspordi- ja impordiandmeid, ringles föderaalvalitsuses reedel, teatas allikas.

Eile süüdistas USA välisminister Mike Pompeo Hiinat koroonaviiruse leviku ulatuse varjamises, sealhulgas selle tõsiduse varjamises, ise samal ajal meditsiinivarusid kogudes.

„Me võime kinnitada, et Hiina Kommunistlik Partei tegi kõik, mis suutis, et tagada, et maailm ei saaks õigeaegselt teada, mis aset leidis,” ütles Pompeo.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon koostab pikaajalist plaani Hiina karistamiseks mitmel rindel koroonaviiruse pandeemia eest.

Mitmed administratsiooni allikad on öelnud, et on soov kasutada erinevaid vahendeid, sealhulgas sanktsioone, USA võlakohustuste tühistamist ja uue kaubanduspoliitika väljatöötamist, et teha Hiinale ja kõigile teistele selgeks, kellel USA arvates lasub vastutus.

Sisejulgeolekuministeeriumi raportis öeldakse ka, et oma kommunikatsioonis varjas Hiina tahtlikult kaubandustegevust, eitades avalikult, et on kehtestanud maskidele ja muule meditsiinivarustusele ekspordikeelu.

Pompeo sõnul ei olnud osa Hiina Kommunistliku Partei tegevusest näha, aga osa oli avalik, nagu näiteks USA meditsiiniekspertide mittelubamine Wuhani laboratooriumidesse ja teadlaste vaigistamine.

„President Trump ütleb väga selgelt, et me paneme vastutajad aru andma ja me teeme seda oma ajakava järgi,” ütles Pompeo.

Trumpi administratsiooni ametnikud on nõudnud luurelt koroonaviiruse puhangu täpse päritolu kindlaks tegemist, et uurida kinnitamata teooriat, et pandeemia sai alguse laboratooriumiõnnetusest Hiinas, teatasid allikad CNN-ile. Trump väitis neljapäeval, et on näinud tõendeid, mis annavad talle suure kindluse, et Covid-19 on pärit Wuhani laboratooriumist.

Ka Pompeo sõnul on olemas oluline kogus tõendeid, et viirus pärineb laboratooriumist Wuhanis.

USA riikliku luuredirektori büroo teatas neljapäeval, et USA luure nõustub laialdase teadusliku konsensusega, et Covid-19 ei ole inimeste loodud ega geneetiliselt muundatud. Siiski tegeletakse ka võimaliku laboratooriumiõnnetuse uurimisega.