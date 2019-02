USA rannikuvalve ohvitser kavandas terrorirünnakut „ulatuses, mida on harva nähtud”

Rannikuvalve Washingtoni peakorteris töötanud ja Marylandis elav Christopher Paul Hasson vahistati reedel relva- ja narkokuritegudes süüdistatuna, teatas prokuratuur, vahendab Reuters.

Prokuratuur nimetas Hassonit kodumaiseks terroristiks ja teatas, et ta kirjutas 2017. aasta juunis saatmata e-kirjas: „Ma unistan viisist tappa peaaegu iga inimene Maal. Ma arvan, et katk oleks kõige edukam, aga kuidas saan ma vajaliku/ hispaania gripi, toidumürgituse, Siberi katku, pole veel kindel, aga ma leian midagi.”

49-aastane Hasson oli ka Norra massimõrvari Anders Behring Breiviki imetleja.

„Süüalune kavatseb mõrvata süütuid tsiviilisikuid ulatuses, mida on selles riigis harva nähtud,” teatas ringkonnaprokurör Robert Hur Hassoni kohtuni vahi alla jätmise taotluses, vahendab AFP. „Süüalune on kodumaine terrorist, kellel on kalduvus toime panna tegusid, mis on ohtlikud inimelule, mis on mõeldud mõjutama valitsuse käitumist.”

Prokuratuuri teatel leiti Hassoni väikesest keldrikorterist Marylandi osariigis Silver Springis 15 tulirelva ja üle tuhande padruni ning ebaseaduslikke aineid, sealhulgas steroide ja kasvuhormoone.

Hasson nimetas end prokuratuuri teatel üle 30 aasta valgeks natsionalistiks ning pooldas „fokuseeritud vägivalda”, et luua valge kodumaa.