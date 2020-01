USA püüdis Soleimaniga samal ajal tappa ka teist Iraani kindrali

Foto: EPA

Ajalehed The New York Times ja Washington Post kirjutavad kõrgetele ametnikele toetudes, et USA president Donald Trumpi administratsioon püüdis samaaegselt Iraani kindral Quasem Soleimaniga tappa veel üht islamivabariigi eliitüksuse Quds komandöri.