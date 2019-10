USA püüab survestada Türgit lõpetama kurdide ründamist, tule alla jäid aga reedel ka ameeriklased ise

USA kaitseminister Mark Esper hoiatas Ankarat "tõsiste tagajärgede" eest, samal ajal kui rahandusminister Steven Mnuchin vaagis uute sanktsioonide kehtestamist, vahendab uudistekanal BBC.

President Donald Trumpi otsus USA väed Süüriast tagasi kutsuda vallandas Türgi sissetungi.

Ta on öelnud, et sooviks, et USA lepiks kokku vaherahu NATO partneri Türgi ja oma liitlaste kurdide vahel.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles aga, et sõjaline operatsioon jätkub hoolimata teiste riikide katsetest seda peatada.

ÜRO andmetel on alates kolmapäeval alanud rünnakutest oma kodudest põgenenud enam kui 100 000 inimest.

President Erdogan ütles, et soovib luua Süürias põhjaossa kurdidest prii "ohutu tsooni", mis võiks olla koduks ka Süüria põgenikele.

Ka USA väed jäid reedel aga Türgi suurtükiväe tule alla.

Kurdide juhitud rühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) - peamine USA liitlane selles piirkonnas - seisab silmitsi arvukate Türgi maapealsete ja õhurünnakutega Türgi-Süüria piiril umbes 120 kilomeetri pikkusel lõigul, väidavad korrespondendid.

Hukkunud on kümneid inimesi. Türgi sõjaväelased kinnitasid esimese oma kaasmaalase surma ja ütlesid, et veel kolm inimest said haavata.

Tapetud on vähemalt 11 tsiviilisikut ja humanitaargrupid väidavad, et kannatada saanud inimeste arv kasvab.

Reedel teatas Pentagon, et USA baas Süüria põhjaosas Kobane lähedal jäi Türgi rünnaku alla.

Mereväe kapten Brook DeWalt märkis, et "türklased teadsid väga hästi, et piirkonnas viibivad USA väed".

"USA nõuab, et Türgi väldiks toiminguid, mis võivad põhjustada viivitamatuid kaitsemeetmeid," hoiatas DeWalt.

Türgi eitas USA vägede sihilikku pommitamist.