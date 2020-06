USA prokurör: prints Andrew vassib endiselt Epsteini pedofiiliajuurdluse kohta

Vanglas enesetapu teinud padurikas Epstein kasutas süüdistuse kohaselt aastakümnete jooksul ära sadu noori tüdrukuid. Ta kupeldas neid oma sõpradele ja rajas sisuliselt püramiidskeemi, mis garanteeris, et pidevalt oli ümberringi uusi noori, kauneid, sageli silmanähtavalt alaealisi tütarlapsi.

Uurijate sõnul ei saa välistada, et toimuvast oli hästi teadlik ka Epsteini lähendane sõber prints Andrew, keda kahtlustatakse ühe ohvriga vahekorras olemises, mida viimane aga eitab.

Yorki hertsogi jurist ütles esmaspäeval oma avalduses, et "Andrew on tänavu vähemalt kolmel korral uurijatele tunnistajana abi pakkunud". "Kahjuks reageeris justiitsministeerium esimesele kahele pakkumisele, rikkudes oma enda konfidentsiaalsuse reegleid, väites, et hertsog ei ole abivalmis olnud. Seda tehes võivad nad hoopis otsida tähelepanu kui soovi võtta vastu abi, mida pakutakse."

Prokurör Berman ei olnud seesuguse kirjeldusega sugugi päri, öeldes, et "prints Andrew üritas täna taas avalikkuse ees esineda innuka ja koostöövalmina", mis aga ei väljenda tegelikkust.

Ta märkis, et hertsog "ei ole föderaalvõimudele tunnistusi andnud, on korduvalt keeldunud meie taotlusest sellise intervjuu korraldamiseks ja teatas peaaegu neli kuud tagasi meile üheselt - sama kaitsja kaudu, kes tänase avalduse väljastas - et ta ei tule tunnistusi andma".

"Kui prints Andrew tõepoolest soovib käimasoleva föderaalse uurimisega koostööd teha, jäävad meie uksed avatuks ja ootame nende vastust, millal võiksime teda oodata," lisas Berman.

Avalikkus on korduvalt kritiseerinud prints Andrew'd tema sõpruse osas Jeffrey Epsteiniga. Yorki hertsog on aga ise korduvalt eitanud, et ta nägi multimiljardäri kodu külastades midagi kahtlast. Juurdluse tõttu tuli Andrewl mullu loobuda kuninglike kohustuste täitmisest ja sellega kaasnevatest hüvedest.

Epstein leiti mullu augustis oma kongist surnuna.