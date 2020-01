USA prokurör: prints Andrew ei tee Jeffrey Epsteini seksuaalkuritegude juurdlusega mingit koostööd

Prints Andrew tunnistas siiski, et oli viga külastaa Epsteini tema kodus 2010. aastal, kui Epstein oli juba süüdi mõistetud.

Üks Epsteini süüdistajatest Virginia Giuffre väidab, et Epstein smugeldas ta 2001. aastal, kui ta oli 17-aastane, Londonisse ja sundis prints Andrew’ga seksima.

Prints Andrew eitas kategooriliselt igasuguses vormis seksuaalset kontakti või suhet Giuffrega.

Prints teatas varsti pärast intervjuu andmist, et astub kuninglike kohuste täitmisest „ettenähtavaks tulevikuks” tagasi, sest Epsteini skandaal on muutunud kuningliku perekonna jaoks väga segavaks.

Siis ütles prints Andrew, et on valmis asjakohaseid õiguskaitseorganeid aitama. Ta ütles BBC-le ka, et kaaluks tunnistuste andmist vande all.

Epsteini ohvrite advokaat on öelnud, et kavatseb printsi ametlikult tunnistama kutsuda ja küsitleda teda vande all.