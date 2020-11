USA presidendivalimiste võitja tõotab selguda täna

Tempo, millega hääli loetakse, on küll aeglane, ent viimaste tulemuste kohaselt parandab demokraat Joe Biden järjekindlalt oma edu president Donald Trumpi ees võtmeosariikides Georgias, Pennsylvanias ja Nevadas. Vabariiklasest riigipea parandab samal ajal oma tulemust Arizonas, ent jääb ka seal endiselt Bidenile alla.

Täna varahommikul avalduse teinud Biden end veel valimiste võitjaks ei kuulutanud, kuid ütles, et on selle poole teel, võttes "selge enamuse ja suurema osa rahva toetusest". Ta tunnistas, et riik on lõhenenud, ja kutsus ameeriklasi üles "loobuma vihast ja teineteise demoniseerimisest". "Võime küll olla oponendid, kuid me ei ole vaenlased," ütles Biden.

Ta edestab viimase seisuga Trumpi neljas võtmeosariigis: Georgias on tema edu 7248 (lugemata hääli veel 8000), Nevadas 22 657 (190 000), Pennsylvanias 28 883 (102 541) ja Arizonas 29 861 (200 000) häält. Ametnikud on avaldanud lootust, et häälte lugemisega jõutakse suuresti ühele poole tänase päeva jooksul.

Trump hoiatas aga Bidenit, öeldes, et ta ei peaks end veel võitjaks kuulutama, sest kavatseb tulemuse vaidlustada. „Joe Biden ei peaks end vääralt presidendiks kuulutama. Ma võiksin seda sama teha. Õiguslikud protseduurid on alles algamas!” säutsus ta oma Twitteri kontol.