USA presidendil Donald Trumpil ja esileedi Melanial tuvastati koroonaviirus

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

„Täna õhtul andsime esileedi ja mina positiivse Covid-19 testi, Me alustame oma karantiini ja paranemisprotsessi viivitamatult. Me läheme sellest läbi KOOS!” kirjutas Trump Twitteris kohaliku aja järgi veidi enne kella 1 öösel.

Umbes samal ajal avaldatud memos teatas Trumpi arst, Sean Conley, et sai informatsiooni positiivse testi kohta eile õhtul.

„President ja esileedi tunnevad end praegu hästi ja kavatsevad jääda tervenemise ajaks koju Valgesse Majja,” kirjutas Conley. „Valge Maja meditsiinimeeskond ja mina oleme valvel ja ma tunnustan toetust, mida annavad meie riigi paremate hulka kuuluvad meditsiiniprofessionaalid ja institutsioonid. Kui kõik muu on kindlustatud, ootan ma, et president jätkab paranemise ajal oma kohustuste täitmist ja ma hoian teid igasuguste edasiste arengutega kursis.”

See diagnoos on üks tõsisemaid teadaolevaid terviseohte ametis olevale USA presidendile aastakümnete jooksul. 74-aastasena on Trump tõsiste komplikatsioonide kõrgeimas riskikategoorias.

Trump kinnitas neljapäeva õhtul, et tema lähedase nõuniku Hope Hicksi koroonatest oli positiivne ning lisas, et alustas koos esimese leedi Melania Trumpiga "oma karantiiniprotsessi", oodates nende endi testitulemusi.

"Hope Hicks, kes on nii palju vaeva näinud, ilma et oleks isegi väikest pausi teinud, on Covid-19 osas just positiivse testi andnud. Kohutav! Presidendiproua ja mina ootame oma testitulemusi. Vahepeal alustame oma karantiiniprotsessi," säutsus Trump eile õhtul.

Avaliku ajakava järgi kavatses Trump täna osaleda ühes Washingtoni hotellis presidendiametis jätkamise kampaania korjandusüritusel ja sõita seejärel kampaaniat tegema Floridasse Sanfordi, kirjutas CNN.

Hicks on hiljuti koos presidendiga mitu korda reisinud, sealhulgas osales teisipäeval Clevelandis toimunud arutelul. Teda nähti ka koos teiste teiste presidendi lähemate abilistega - sealhulgas riigipea väimees Jared Kushner - presidendi helikopteri Marine One´i pardale minemas. Kolmapäeval, kui Trump suundus oma tiimiga kampaania raames Minnesotasse, ei kandnud keegi kopteris reisijaist näomaske.