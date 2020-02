USA presidendiks pürgiv Sanders ründas tema kandadel käivat ärimees Bloombergi

78-aastane pikaaegne parteitu senaator keskendus nädalavahetusel oma miljardärist konkurendile, kes on viimastel nädalatel avaliku arvamuse küsitlustes teinud kõva tõusu ja hakanud ohustama tema esinumbri staatust, vahendab uudisteagentuur Reuters.

"Lihtne tõde on see, et linnapea Bloomberg ei tekita oma rahaga sellist põnevust ja energiat, mida me vajame, et valimisaktiivsus oleks selline, mis aitaks Donald Trumpi lüüa," ütles Sanders kampaaniaüritusel.

New Hampshire'i eelvalimiste võitja Sanders mainis Las Vegases peetud kõnes konkurentidest vaid endisest New Yorgi linnapeast miljardäri. Ta kritiseeris Bloombergi seisukohti miinimumpalga, politsei töö korralduse, rikaste maksustamise ja Wall Streeti reguleerimise suhtes.

Järgmised demokraatide eelvalimised toimuvad Nevadas 22. veebruaril.